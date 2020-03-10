В УЕФА отреагировали на возможный перенос Евро-2020

УЕФА пока не планирует предпринимать действий по переносу Евро-2020. Ранее сообщалось, что некоторые футбольные федерации европейских стран обратились в организацию с предложением перенести турнир на 2021 год из-за коронавируса.

По информации Tuttosport, против такого решения выступил глава УЕФА Александер Чеферин. Евро-2020 должен состояться с 12 июня по 12 июля в 12 странах Европы.

Четыре матча - три группового этапа и один четвертьфинал - должны состояться в Санкт-Петербурге.