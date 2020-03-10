Заместитель генерального директора РУСАДА Мария Пахноцкая сообщила, что пройдёт двухнедельный карантин после возвращения из Франции. Женщина находилась в Страсбурге на антидопинговых мероприятиях Совета Европы.

Ранее Франция была включена в список стран для карантина из-за коронавируса. Прибывающие оттуда люди должны пройти период изоляции.

"Считаю, что каждый гражданин нашей страны должен ответственно подходить к этому вопросу, поэтому мною, несмотря на хорошее самочувствие и отсутствие симптомов простуды, было принято решение о двухнедельной самоизоляции.

Сейчас я работаю из дома и призываю всех россиян, находившихся в последние дни в странах со сложной эпидемиологической обстановкой, не подвергать опасности заражения коронавирусом своих соотечественников", - приводит ТАСС слова Пахноцкой.