Участие Логинова в этапе Кубка мира в Контиолахти под вопросом

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев сообщил, что Александр Логинов может не принять участие в гонках на этапе Кубка мира в Контиолахти. Спортсмен тренируется вместе с командой, но из-за своего состояния может не выйти на старты.

"Его состояние было не совсем хорошим, о болезни речи не идет. Его состояние раскрывать не будем. Мы уже здесь, в Финляндии. По его выступлению на этапе пока стоит вопрос, но он готовится вместе со сборной в общей группе", — заявил Хованцев в интервью "Спорт день за днем".

Также Хованцев сообщил, что Логинов не поедет на этап в Холменколлен. Сам спортсмен заявил, что отказ не связан с норвежскими болельщиками, а только с его физическим состоянием.

Расписание этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти

Этап в Контиолахти стартует мужским спринтом 12 марта. Также в программе запланированы гонка преследования, сингл-микст и смешанная эстафета.