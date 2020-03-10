УЕФА рассматривает вариант остановки Лиги чемпионов и Лиги Европы

УЕФА всерьёз рассматривает вопрос остановки Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за распространения эпидемии коронавируса. Турниры могут быть отменены после стадии 1/8 финала. Решение может быть принято уже на этой неделе, сообщает Catalunya Radio.

С начала недели в Европе идёт массовая отмена спортивных мероприятий. Как минимум на месяц остановлен чемпионат Италии по футболу.

Кроме того, ожидается полное закрытие трибун на матчах в Испании и Германии. Некоторые игры Лиги чемпионов и Лиги Европы на этой неделе уже точно пройдут без зрителей.

Ранее УЕФА сообщил, что не рассматривает вариант отмены или переноса Евро-2020, который должен начаться 12 июня в Италии и пройти в 12 странах. Ситуация развивается стремительно, поэтому союз обсуждает отмену еврокубков несмотря на большие экономические потери.

На данный момент сыграны все первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. В четверг состоятся первые игры 1/8 финала в Лиге Европы. За две недели команды проведут 24 матча.

Лига чемпионов

10 марта

"Аталанта" (Италия) - "Валенсия" (Испания).

"Лейпциг" (Германия) - "Тоттенхэм" (Англия).

11 марта

"ПСЖ" (Франция) - "Боруссия" (Германия).

"Ливерпуль" (Англия) - "Атлтико" (Испания).

17 марта

"Манчестер Сити" (Англия) - "Реал" (Испания).

"Ювентус" (Италия) - "Лион" (Франция).

18 марта

"Барселона" (Испания) - "Наполи" (Италия).

"Бавария" (Германия) - "Челси" (Англия).

Лига Европы

12 марта (ответные матчи - 19 марта)