УЕФА всерьёз рассматривает вопрос остановки Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за распространения эпидемии коронавируса. Турниры могут быть отменены после стадии 1/8 финала. Решение может быть принято уже на этой неделе, сообщает Catalunya Radio.
С начала недели в Европе идёт массовая отмена спортивных мероприятий. Как минимум на месяц остановлен чемпионат Италии по футболу.
Кроме того, ожидается полное закрытие трибун на матчах в Испании и Германии. Некоторые игры Лиги чемпионов и Лиги Европы на этой неделе уже точно пройдут без зрителей.
Ранее УЕФА сообщил, что не рассматривает вариант отмены или переноса Евро-2020, который должен начаться 12 июня в Италии и пройти в 12 странах. Ситуация развивается стремительно, поэтому союз обсуждает отмену еврокубков несмотря на большие экономические потери.
На данный момент сыграны все первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. В четверг состоятся первые игры 1/8 финала в Лиге Европы. За две недели команды проведут 24 матча.
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12 марта (ответные матчи - 19 марта)
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