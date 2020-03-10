Этап КМ по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле пройдёт без зрителей

Оргкомитет соревнований среди летающих лыжников в Нижнем Тагиле принял решение закрыть трибуны для борьбы с распространением эпидемии коронавируса.

Без зрителей пройдут следующие старты:

11-12 марта — финал Континентального кубка по лыжному двоеборью;

14-15 марта — этап Кубка мира по прыжкам с трамплина среди женщин.

На этапе по двоеборью должны приехать около 80 спортсменов, на соревнования по прыжкам — 60 спортсменок из 16 стран.