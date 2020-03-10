Оргкомитет соревнований среди летающих лыжников в Нижнем Тагиле принял решение закрыть трибуны для борьбы с распространением эпидемии коронавируса.
Без зрителей пройдут следующие старты:
На этапе по двоеборью должны приехать около 80 спортсменов, на соревнования по прыжкам — 60 спортсменок из 16 стран.
"Закрыто для болельщиков посещение чемпионата мира по полетам на лыжах, которое состоится в словенской Планице 20-22 марта. Чтобы минимизировать риски для зрителей, оргкомитет тагильских стартов также принял решение о проведении соревнований без зрителей. Болельщикам вернут деньги за купленные билеты", — цитирует пресс-служба минспорта Свердловской области пресс-секретаря международных соревнований Андрея Кащу.
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