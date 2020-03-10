Матч Лиги чемпионов "Барселона" - "Наполи" пройдёт при пустых трибунах

Матч Лиги чемпионов "Барселона" — "Наполи" пройдёт при пустых трибунах из-за эпидемии коронавируса в Европе. Команды встретятся в Каталонии 18 марта в рамках ответной игры 1/8 финала. В первой встрече была зафиксирована ничья 1:1.

В Испании зафиксировано более тысячи случае заражения коронавирусом. На данный момент известно о 28 летальных исходах.

Ранее из-за распространения инфекции на месяц был приостановлен чемпионат Италии по футболу.