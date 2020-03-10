Овечкин вышел на первое место в списке снайперов сезона в НХЛ

"Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил "Баффало" в серии буллитов (2:3). Один из голов "Кэпиталз" в этой игре на счету Александра Овечкина.

Россиянин забросил 48-ю шайбу в сезоне и вместе с чехом Давидом Пастрняком из "Бостона" занимает первое место в списке снайперов.

Александр Овечкин (Россия, "Вашингтон") - 48 шайб. Давид Пастрняк (Чехия, "Бостон") - 48. Остон Мэтьюз (США, "Торонто") - 46. Леон Драйзайтль (Германия, "Эдмонтон") - 43. Мика Зибанежад (Швеция, "Рейнджерс") - 39.

Лучшие снайперы в истории НХЛ

Овечкин забил 706-й гол в своей карьере в НХЛ. Он занимает восьмое место в списке снайперов лиги. До седьмой строчки Александру необходимо забросить две шайбы.