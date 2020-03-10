"Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил "Баффало" в серии буллитов (2:3). Один из голов "Кэпиталз" в этой игре на счету Александра Овечкина.
Россиянин забросил 48-ю шайбу в сезоне и вместе с чехом Давидом Пастрняком из "Бостона" занимает первое место в списке снайперов.
Овечкин забил 706-й гол в своей карьере в НХЛ. Он занимает восьмое место в списке снайперов лиги. До седьмой строчки Александру необходимо забросить две шайбы.
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