Гол Мамаева принёс "Ростову" победу над ЦСКА

"Ростов" победил ЦСКА со счётом 3:2 в рамках 21-го тура чемпионата России. Дебютную игру в составе ростовской команды провёл Павел Мамаев. В его активе победный гол команды.

Матч стал настолько насыщенным на события, что команды переиграли 14 минут. В этой игре было всё - и незабитые пенальти, и удаления, и гол, и автоголы.

"Ростов" - ЦСКА. Основные события матча

17-я минута. Глебов (Ростов) - желтая карточка.

20. Ахметов (ЦСКА) - красная карточка.

22. Ерёменко (Ростов) - не забил пенальти.

25. Сигурдссон (ЦСКА) - гол, 0:1.

31. Ерёменко (Ростов) - гол, 1:1.

51. Карпов (ЦСКА) - красная карточка.

52. Фернандес (ЦСКА) - желтая карточка.

53. Попов (Ростов) - гол, 2:1 (с пенальти).

57. Обляков (ЦСКА) - желтая карточка.

58. Дебют Мамаева (Ростов) - заменил Глебова.

63. Мамаев (Ростов) - гол, 3:1.

63. Мамаев (Ростов) - желтая карточка.

70. Зайнутдинов (Ростов) - желтая карточка.

75. Дивеев (ЦСКА) - желтая карточка.

77. Чернов (Ростов) - желтая карточка.

78. Осипенко (Ростов) - автогол, 3:2.

86. Чалов (ЦСКА) - не забил пенальти.

88. Попов (Ростов) - желтая карточка.

89. Щенников (ЦСКА) - желтая карточка.

90+7. Сигурдссон (ЦСКА) - желтая карточка.

Турнирная таблица чемпионата России

ЦСКА после возобновления сезона набрал 1 очко. "Ростов" заработал 4 балла. Донская команда после тура будет занимать как минимум третье место в турнирной таблице.