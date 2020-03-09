Гол Мамаева принёс "Ростову" победу над ЦСКА
"Ростов" победил ЦСКА со счётом 3:2 в рамках 21-го тура чемпионата России. Дебютную игру в составе ростовской команды провёл Павел Мамаев. В его активе победный гол команды.
Матч стал настолько насыщенным на события, что команды переиграли 14 минут. В этой игре было всё - и незабитые пенальти, и удаления, и гол, и автоголы.
"Ростов" - ЦСКА. Основные события матча
- 17-я минута. Глебов (Ростов) - желтая карточка.
- 20. Ахметов (ЦСКА) - красная карточка.
- 22. Ерёменко (Ростов) - не забил пенальти.
- 25. Сигурдссон (ЦСКА) - гол, 0:1.
- 31. Ерёменко (Ростов) - гол, 1:1.
- 51. Карпов (ЦСКА) - красная карточка.
- 52. Фернандес (ЦСКА) - желтая карточка.
- 53. Попов (Ростов) - гол, 2:1 (с пенальти).
- 57. Обляков (ЦСКА) - желтая карточка.
- 58. Дебют Мамаева (Ростов) - заменил Глебова.
- 63. Мамаев (Ростов) - гол, 3:1.
- 63. Мамаев (Ростов) - желтая карточка.
- 70. Зайнутдинов (Ростов) - желтая карточка.
- 75. Дивеев (ЦСКА) - желтая карточка.
- 77. Чернов (Ростов) - желтая карточка.
- 78. Осипенко (Ростов) - автогол, 3:2.
- 86. Чалов (ЦСКА) - не забил пенальти.
- 88. Попов (Ростов) - желтая карточка.
- 89. Щенников (ЦСКА) - желтая карточка.
- 90+7. Сигурдссон (ЦСКА) - желтая карточка.
Турнирная таблица чемпионата России
ЦСКА после возобновления сезона набрал 1 очко. "Ростов" заработал 4 балла. Донская команда после тура будет занимать как минимум третье место в турнирной таблице.
- "Зенит" - 46 очков (20 игр).
- "Ростов" - 38 (21).
- "Краснодар" - 38 (20).
- "Локомотив" - 38 (21).
- ЦСКА - 35 (21).