Матч Лиги чемпионов "ПСЖ" - "Боруссия" пройдёт без зрителей

Игра Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Боруссией пройдёт без зрителей из-за коронавируса. Власти Парижа закрыли все спортивные мероприятия для посещения.

Игра состоится 11 марта. В первом матче дортмундцы выиграли со счётом 2:1 после дубля Холлана.