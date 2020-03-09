Игра Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Боруссией пройдёт без зрителей из-за коронавируса. Власти Парижа закрыли все спортивные мероприятия для посещения.
Игра состоится 11 марта. В первом матче дортмундцы выиграли со счётом 2:1 после дубля Холлана.
"В рамках применения мер, о которых было объявлено в воскресенье, префектура полиции приняла решение, что матч ПСЖ - «Боруссия» пройдёт при пустых трибунах", - сообщила пресс-служба полиции Парижа.
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