Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о том, почему планирует отказаться от выступления на этапе Кубка мира в Норвегии. Ранее главный тренер команды Анатолий Хованццев заявил, что лидер сборной не поедет в Холменколлен из-за поведения норвежцев, освиставших его во время чемпионата мира в Антерсельве.
Логинов заявил, что на самом деле это не так. На последний этап Кубка мира россиянин не поедет из-за своего физического состояния.
"Когда кто-то говорит, что я не собираюсь ехать в Осло из-за отношения ко мне норвежских болельщиков, это, конечно, неправда. Не в обиду тем людям, которые выдвигали такую версию. Если и не поеду, то лишь затем, чтобы не причинить вреда здоровью.
Мне нравится этап в Осло, там всегда много наших. Единственную причину, по которой могу не поехать, уже назвал. Никогда и никому не говорил, что проблема в болельщиках, даже не обсуждал ни с кем эту тему", - заявил Логинов в интервью "Матч ТВ".
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