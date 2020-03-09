Логинов назвал причину отказа от поездки на этап КМ в Норвегию

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о том, почему планирует отказаться от выступления на этапе Кубка мира в Норвегии. Ранее главный тренер команды Анатолий Хованццев заявил, что лидер сборной не поедет в Холменколлен из-за поведения норвежцев, освиставших его во время чемпионата мира в Антерсельве.

Логинов заявил, что на самом деле это не так. На последний этап Кубка мира россиянин не поедет из-за своего физического состояния.