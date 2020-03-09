Волейбольный клуб "Факел" отказался от поездки на матч ЛЧ в Италию

Волейбольный клуб "Факел" отказался ехать на матч Лиги чемпионов в Италию. Команда из Нового Уренгоя должна была сыграть с "Перуджей" в ответной игре ¼ финала.

Решение "Факела" связано с распространением эпидемии коронавируса в Италии. Решение по матчу примет волейбольная федерация Европы. В первой игре россияне проиграли итальянцам со счётом 1:3.