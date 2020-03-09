Сборная Казахстана отказалась от поездки на ЧМ по бенди в Иркутск

Сборная Казахстана по хоккею с мячом отказалась от участия в чемпионате мира-2020 в Иркутске. Команда должна была сыграть в 1-й группе, то есть гарантированно выходила в четвертьфинал.

Правительство Казахстана рекомендовало спортсменам не ездить в те страны, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

Организаторы турнира ждут решения Международной федерации бенди, которая должна найти замену казахстанцам, сообщает ТАСС.

Чемпионат мира по хоккею с мячом-2020

Турнир пройдёт с 29 марта по 5 апреля в Иркутске. В дивизионе А примут участия восемь сборных, которые поделены на две группы.

1-я группа:

Россия.

Швеция.

Финляндия.

Казахстан.

2-я группа:

Норвегия.

США.

Германия.

Эстония.

Две лучшие команды 1-й группы выйдут в полуфинал. Две худшие — в четвертьфинал, где сыграют с двумя лучшими из второй группы.