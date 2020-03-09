Нурмагомедов и Макгрегор пошутили друг над другом в Twitter

Бойцы смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор подкололи друг друга в Twitter. Все началось с пресс-конференции россиянина перед боем с Тони Фергюсоном.

Во время мероприятия Хабиб заявил, что знает всё об уличных драках, так как в юности сам множество раз принимал в них участие. По его словам, у Тони Фергюсона такого опыта нет.

Макгрегор в ответ на это высмеял Хабиба. Ирландец опубликовал сообщение с фотографией россиянина, сидящего в автобусе во время нападения его команды на парковке в Бруклине. Тогда россиянин не поддался на провокацию и не вышел к Конору.

"Уличный бой", — написал Макгрегор с иронией.

На это Хабиб ответил своим снимком. Он опубликовал стоп-кадр боя с Макгрегором, на котором производит силовой приём.