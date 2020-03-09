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Нурмагомедов и Макгрегор пошутили друг над другом в Twitter

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Бойцы смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор подкололи друг друга в Twitter. Все началось с пресс-конференции россиянина перед боем с Тони Фергюсоном.

Во время мероприятия Хабиб заявил, что знает всё об уличных драках, так как в юности сам множество раз принимал в них участие. По его словам, у Тони Фергюсона такого опыта нет.

Макгрегор в ответ на это высмеял Хабиба. Ирландец опубликовал сообщение с фотографией россиянина, сидящего в автобусе во время нападения его команды на парковке в Бруклине. Тогда россиянин не поддался на провокацию и не вышел к Конору.

"Уличный бой", — написал Макгрегор с иронией.

На это Хабиб ответил своим снимком. Он опубликовал стоп-кадр боя с Макгрегором, на котором производит силовой приём.

"Помогите!" — написал Хабиб.

ufc конор макгрегор хабиб нурмагомедов смешанные единоборства
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