Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал о возможном реванше бойца с Конором Макгрегором. По его словам, у российского бойца есть одно условие, после выполнения которого он согласиться провести реванш с ирландцем.
Нурмагомедов хочет, чтобы Макгрегор показал свое мастерство в поединке с Джастином Гэтжи и победил американца.
Президент Украины Владимир Зеленский поставил Российской Федерации ультиматум. Украинский лидер утверждает, что страна выйдет из Минских соглашений.