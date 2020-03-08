Менеджер Нурмагомедова назвал условие для реванша с Макгрегором

Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал о возможном реванше бойца с Конором Макгрегором. По его словам, у российского бойца есть одно условие, после выполнения которого он согласиться провести реванш с ирландцем.

Нурмагомедов хочет, чтобы Макгрегор показал свое мастерство в поединке с Джастином Гэтжи и победил американца.