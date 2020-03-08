Экс-тренер Емельяненко рассказал о драке бойца с футболистом

Бывший тренер Федора Емельяненко Андрей Былдин рассказал о конфликте бойца с футболистом "Арсенала". По его словам, инцидент произошел в тульском ночном клубе и спровоцировал его он сам.

Былдин признался, что в тот вечер вел себя очень нагло и подсел за столик к футболистам. Затем его попросили удалиться и выйти на улицу, чтобы "поговорить". Он решил, что нужно бить первым.