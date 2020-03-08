Бывший тренер Федора Емельяненко Андрей Былдин рассказал о конфликте бойца с футболистом "Арсенала". По его словам, инцидент произошел в тульском ночном клубе и спровоцировал его он сам.
Былдин признался, что в тот вечер вел себя очень нагло и подсел за столик к футболистам. Затем его попросили удалиться и выйти на улицу, чтобы "поговорить". Он решил, что нужно бить первым.
"Я этого парня ударил - он согнулся. Тут подоспевший Федор приложился. Так, что бедный футболист выгнулся уже в другую сторону. Кинулся бежать к ночному клубу! Там стеклянные двери. С одной стороны открываются, а с другой - закрытые. Так футболист бьется в закрытую, падает на задницу, снова вскакивает и бьется. Лишь бы укрыться", - рассказал Былдин.
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