Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал о влиянии на психологическое здоровье Александра Логинова обыски полиции итальянской Антерсельве.

"Конечно, у него сложная ситуация. Он получил психологический срыв. Ему надо восстановить позитивные эмоции, это самый важный момент. Не спортивная форма, а именно психология", - пояснил Драчёв.

"Такие вещи бесследно не проходят, а рубец на сердце надо зарастить. Не сомневаюсь, что после сезона эмоции улягутся, он отдохнёт с семьёй", - добавил глава СБР.