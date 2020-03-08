Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов опасается очередного срыва боя с Тони Фергюсоном.
"Немного нервничаю, что бой снова не состоится. Надеюсь, мы наконец подерёмся. Мы должны встретиться. Это самый интересный и важный поединок. Этот бой важен для моего наследия", - пояснил боец.
Напомним, бой между Фергюсоном и Нурмагомедовым должен пройти 18 апреля 2020 года. До этого дата боя переносилась уже пять раз по различным причинам.
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