Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в очередной раз подверг критике деятельность спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Он утверждает, что ему "жалко" смотреть на то, что происходит с комментатором в последнее время.
"Жалко видеть, что сейчас происходит с Губерниевым. Про некоторых спортсменов говорят, что поймал звёздную болезнь. Мне повезло, у меня её нет. Моё главное дарование, что я остался самим собой. Мы же видим, что Губерниев губит биатлон", - пояснил Тихонов.
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