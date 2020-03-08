Тихонов заявил, что Губерниев "губит биатлон"

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в очередной раз подверг критике деятельность спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Он утверждает, что ему "жалко" смотреть на то, что происходит с комментатором в последнее время.