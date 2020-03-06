Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Глушаков назвал свой метод борьбы с коронавирусом

Спорт » Командные виды » Футбол

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков высказал по теме эпидемии коронавируса. По его словам, этой ситуации уделяется слишком много внимания.

Также Глушаков рассказал о своём способе борьбы с коронавирусом.

"Тема коронавируса - везде... Тревожно, конечно, но с другой стороны, ощущение, что тема излишне на хайпе. Всем здоровья и спокойствия! Не стоит забывать про дедовские методы - лук и чеснок всегда спасали", - написал Глушаков в Instagram.

Глушаков в "Спартаке"

  • Глушаков выступал за "Спартак" с лета 2013 года. Вместе с ним команда завоевала первое за 17 лет чемпионство. 
  • В 2018 году футболиста преследовали постоянные скандалы. Решением главного тренера Массимо Карреры футболист был переведен в молодёжный состав. 
  • За красно-белых в молодёжном чемпионате сезона-2018/19 он провёл четыре матча, в которых забил один гол.
  • В июне 2019 года Глушаков покинул "Спартак" и подписал контракт с "Ахматом".
Темы футбол фк ахмат коронавирус денис глушаков
Новости Все >
Турбизнес Турции несет убытки из-за коронавируса
Глушаков назвал свой метод борьбы с коронавирусом
Стаса Михайлова прооперировал пластический хирург Деми Мур
Пенсионер в Нидерландах скончался от коронавируса
Тренер Бородавко: Терапевтические исключения - это полный обман
Русский язык стал единственным официальным в ДНР
13-летняя школьница из Петербурга стала жертвой педофила
Граждане Южной Кореи хотят объявить импичмент президенту
В новой Конституции чиновникам разрешат иметь недвижимость за границей
Почему изобилие игрушек вредно для развития ребенка?
Последние материалы
Турбизнес Турции несет убытки из-за коронавируса
Глушаков назвал свой метод борьбы с коронавирусом
Стаса Михайлова прооперировал пластический хирург Деми Мур
Пенсионер в Нидерландах скончался от коронавируса
Тренер Бородавко: Терапевтические исключения - это полный обман
Русский язык стал единственным официальным в ДНР
Готовность №1 по коронавирусу в Москве: Политика или здравый смысл?
13-летняя школьница из Петербурга стала жертвой педофила
Граждане Южной Кореи хотят объявить импичмент президенту
В новой Конституции чиновникам разрешат иметь недвижимость за границей
Популярное
Военные новости
Аналитики Nav﻿al News сравнили удар "Циркона" с молнией

ИноСМИ высоко оценили возможности гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Аналитики Nav﻿al News сравнили удар "Циркона" с молнией
В Госдуме рассказали, когда Россию накроет эпидемия коронавируса
Общество
В Госдуме рассказали, когда Россию накроет эпидемия коронавируса
Ближний Восток
Эксперт рассказал о позиции Путина на переговорах с Эрдоганом
Здоровье
Онкологи назвали самый ранний симптом рака поджелудочной железы
Соломон Соловьев Самые обаятельные и привлекательные - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Конституционный хайп: формулировки с поправками на ветер Василий Амирджанов Любовь Степушова Снова миллионы беженцев? Европа обсуждает ответ Эрдогану Любовь Степушова
Комментарии
Опять покрышки на Майдане: это ультиматум Зеленскому
Актер Панин захотел сменить гражданство
На депутата Верховной Рады Бужанского напали после телеэфира
69-летний водитель в Майкопе расстрелял переходившего дорогу парня
Американская база в Польше под угрозой: в лесу вокруг много зверей
69-летний водитель в Майкопе расстрелял переходившего дорогу парня
На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы инъекций
В 25 регионах России выросли цены на бензин
Четыре пункта речи Путина: почему изменения сейчас
69-летний водитель в Майкопе расстрелял переходившего дорогу парня
Путин и Эрдоган нашли общий язык в сирийском вопросе
На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы инъекций
Борис Моисеев рассказал о своей жизни пенсионера
Логинов не хочет ехать на этап КМ в Осло из-за норвежских болельщиков
Очереди в российских поликлиниках могут пополниться иностранцами
Логинов не хочет ехать на этап КМ в Осло из-за норвежских болельщиков
Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова и Касперовича
Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова и Касперовича
Борис Моисеев рассказал о своей жизни пенсионера
Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова и Касперовича
Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова и Касперовича
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ