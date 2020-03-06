Глушаков назвал свой метод борьбы с коронавирусом

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков высказал по теме эпидемии коронавируса. По его словам, этой ситуации уделяется слишком много внимания.

Также Глушаков рассказал о своём способе борьбы с коронавирусом.

"Тема коронавируса - везде... Тревожно, конечно, но с другой стороны, ощущение, что тема излишне на хайпе. Всем здоровья и спокойствия! Не стоит забывать про дедовские методы - лук и чеснок всегда спасали", - написал Глушаков в Instagram.

Глушаков в "Спартаке"