Адвокат Логинова уверен, что дело биатлониста в Италии будет закрыто

Йоханн Цеггелер, адвокат биатлониста Александра Логинов и тренера Александра Касперовича рассказал о ходе расследования дела россиянина после обысков во время чемпионата мира в Антерсельве. По его мнению, следствие завершится закрытием дела.

Цеггелер рассказал, что прокуратура Италии не предприняла никаких действий и призвал набраться терпения.

"Дело до сих пор открыто, думаю, изъятые предметы (смартфоны, ноутбук и пр.) будут проанализированы. Но прокуратура до сих пор не предприняла никаких действий. Пока нет никаких доказательств, я уверен, что дело будет закрыто после следствия (дознания). Но нам нужно набраться терпения", - приводит ТАСС слова Цеггелера.

Дело Логинова

Обыски в номере Логинова были проведены 22 февраля. Итальянская полиция открыла дело после обращения антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сары Фуссек.

Поводом для сомнений девушки стало то, что личный тренер Логинова Касперович во время чемпионата использовал чужую аккредитацию, предоставленную ему Федерацией биатлона Украины.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что полиция не нашла улик против Логинова во время обыска.