Судьба Сёмина в "Локомотиве" решится после сезона

Член совета директоров "Локомотива" Валерий Филатов сообщил, что вопрос с главным тренером команды на следующий сезон определится летом.

Ранее генеральный директор клуба Василий Кикнадзе заявил, что ведёт работу по поиску кандидатов на пост, который сейчас занимает Юрий Сёмин.

"Все равно будет решаться в конце сезона, однозначно будем смотреть по результатам, надо тренера или не надо... Это рабочая обстановка, это всю жизнь так в каждой команде. Разговоры идут, всех интересует, что, как да почему. Никакого конфликта в совете директоров и в клубе нет, совершенно рабочая обстановка", - приводит РИА "Новости" слова Филатова.

Увольнение Юрия Сёмина

Слухи об увольнении Сёмина периодически возникают после того, как специалист в 2016 году вернулся в клуб. Его контракт действует до конца сезона-2019/20.

С 2016 года под руководством Сёмина "Локомотив" выиграл:

чемпионат России-2017/18;

Кубок России (два раза);

Суперкубок России.

Ранее Сёмин возглавлял железнодорожников с 1986 по 1991, с 1992 по 2005, а также с 2009 по 2010 год. За это время команда завоевала такие трофеи:

чемпионат России (два раза);

Кубок России (четыре раза);

Суперкубок России (два раза).

С 2005 по 2016 год Сёмин работал в других командах: