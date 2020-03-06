Логинов не хочет ехать на этап КМ в Осло из-за норвежских болельщиков

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о том, из-за чего Александр Логинов может пропустить последний этап Кубка мира в Норвегии.

По его словам, биатлонист не хочет ехать в Осло из-за поведения норвежцев, которые освистали его во время чемпионата мира в Антерсельве.

Логинов выиграл спринт на ЧМ в Италии и бронзу в гонке преследования. Норвежские биатлонисты высказали недовольство участием россиянина на турнире, а фанаты позже освистали чемпиона.

"Дело в психологии и некорректном поведении норвежских болельщиков, освиставших его в Италии. Немецкие фанаты тоже в этом поучаствовали. Позициям Логинова в зачете Кубка мира пропуск этапа сильно не навредит, но какие-то действия с его стороны допустимы. Если он откажется, я его пойму", — заявил Хованцев.

Кубок мира по биатлону

Этап Кубка мира в Осло состоится с 20 по 22 марта. В программе соревнований запланированы масс-старт, спринт и гонка преследования.