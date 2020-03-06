Роналдиньо выпустили из-под ареста в Парагвае

Бывший футболист Роналдиньо вместе с братом Ассисом вышли из-под ареста в Парагвае. Они были задержаны по подозрению в подделке документов. Границу бразильцы пересекли по поддельному парагвайскому паспорту.

В документе были настоящие данные Роналдиньо, но он был указан как гражданин Парагвая. Бразильцы признали ошибку и были отпущены. Парагвайские власти решили не предъявлять обвинение подозреваемым.

Дело против Роналдиньо в Бразилии

Ранее против легендарного футболиста было открыто дело в Бразилии. Его фирму обвиняют в нанесении экологического ущерба при строительстве объектов недвижимости в Порту-Алегри. По решению суда, Роналдиньо должен выплатить 2,3 млн евро штрафа. Сейчас заблокированы его 57 объектов недвижимости.

Бывший футболист не выплатил штраф, из-за чего у него конфисковали бразильский паспорт. Из-за этого игрок не может попасть в другие страны.