Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин остался недоволен своей игрой в матче против "Рейнджерс". По словам капитана, его звено должно играть лучше прежде всего в обороне.
Нападающий забросил в этой игре две шайбы, но заработал в итоге показатель полезности "-1". Команда Овечкина проиграла со счётом 5:6 в овертайме.
"Вчера я допустил ошибку, из-за чего мы потерпели поражение. Сегодня я потерял защитника. Я должен лучше играть в обороне. Тем более, когда команда в этом нуждается. Наше звено играло плохо, я и Кузнецов должны играть лучше. Это хороший урок для нас", - приводит Washington Post слова Овечкина.
Овечкин довёл свой снайперский счёт до 705 шайб. Россиянину не хватает трёх голов, чтобы выйти на седьмое место среди лучших снайперов НХЛ.
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