Адвокат Родченкова назвал правовую систему России отсталой

Джим Уолден, американский адвокат информатора WADA Григория Родченкова выразил своё возмущение ходом слушаний в CAS по делу биатлонисток Зайцевой, Вилухиной и Романовой. По его словам, речи о подделке подписей Родченкова быть не может.

Ранее адвокат спортсменок Алексей Панич заявил, что обвинение использует поддельные подписи на аффидевитах Родченкова, и попросил суд не учитывать письменные показание доктора. МОК дал свой ответ по этой ситуации с нотариально заверенными объяснениями Родченкова.

"Последняя защита России от своих допинговых преступлений — самая безумная. Они абсурдно утверждают, что аффидевиты, в которых подробно описаны допинговые преступления российских спортсменов, были подделаны. Очевидно, отсталая правовая система России не дошла до электронных подписей. Будьте уверены, показания доктора Родченкова — его собственные, и он подтвердил каждое слово своих аффидевитов", — заявил Уолден.

Слушания по делу завершились. Арбитры должны вынести вердикт в течение одной-двух недель.