На 23 апреля в Кубке России запланирован полуфинал между "Спартаком" и "Зенитом". В среду команды драматично прошли в четвертьфиналах ЦСКА и "Ахмат" соответственно. Но теперь возникла коллизия с тем, кто должен являться хозяином поля в полуфинале.
Дело в том, что во время изменения регламента Кубка России в прошлом сезоне из него исключили правило определения хозяина поля на полуфинальной стадии. Ранее домашний матч получала та команда, которая провела больше игр на выезде. Если количество игры дома и на выезде в ранних стадиях Кубка было равным, проводилась жеребьёвка.
В прошлом сезоне полуфиналы состояли из двух матчей, поэтому такой пункт в регламенте оказался не нужен. В этом сезоне вернули одноматчевые стадии, но забыли вернуть пункт регламента.
"Спартак" провёл два матча подряд в Кубке на своём поле, а "Зенит" две игры на выезде. Получается, что по старому регламенту поединок должен пройти в Санкт-Петербурге, но такого пункта больше нет.
Владелец красно-белых Леонид Федун настаивает на том, что в таком случае должна пройти жеребьёвка.
"Раз в регламенте этого пункта не прописано, я бы хотел, чтобы хозяев полуфинального матча определила жеребьевка", — заявил Федун в комментарии "СЭ".
Питерцы на своём сайте уже объявили о том, что матч пройдёт 23 апреля на "Газпром Арене". Гендиректор клуба Александр Медведев заявил, что исходя из логики не видит другого варианта решения вопроса.
"А что, "Спартак" хочет провести три домашних матча подряд? У нас есть РФС, пусть примет решение", — заявил Медведев.
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