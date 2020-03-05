Федун и Медведев поспорили по поводу хозяина матча "Зенит" - "Спартак"

На 23 апреля в Кубке России запланирован полуфинал между "Спартаком" и "Зенитом". В среду команды драматично прошли в четвертьфиналах ЦСКА и "Ахмат" соответственно. Но теперь возникла коллизия с тем, кто должен являться хозяином поля в полуфинале.

Коллизия в регламенте Кубка России

Дело в том, что во время изменения регламента Кубка России в прошлом сезоне из него исключили правило определения хозяина поля на полуфинальной стадии. Ранее домашний матч получала та команда, которая провела больше игр на выезде. Если количество игры дома и на выезде в ранних стадиях Кубка было равным, проводилась жеребьёвка.

В прошлом сезоне полуфиналы состояли из двух матчей, поэтому такой пункт в регламенте оказался не нужен. В этом сезоне вернули одноматчевые стадии, но забыли вернуть пункт регламента.

"Спартак" провёл два матча подряд в Кубке на своём поле, а "Зенит" две игры на выезде. Получается, что по старому регламенту поединок должен пройти в Санкт-Петербурге, но такого пункта больше нет.

Мнение "Спартака"

Владелец красно-белых Леонид Федун настаивает на том, что в таком случае должна пройти жеребьёвка.

"Раз в регламенте этого пункта не прописано, я бы хотел, чтобы хозяев полуфинального матча определила жеребьевка", — заявил Федун в комментарии "СЭ".

Мнение "Зенита"

Питерцы на своём сайте уже объявили о том, что матч пройдёт 23 апреля на "Газпром Арене". Гендиректор клуба Александр Медведев заявил, что исходя из логики не видит другого варианта решения вопроса.