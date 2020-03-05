На Украине планируют отменить все спортивные мероприятия

Замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что ведомство разрабатывает запрет на проведение массовых и спортивных мероприятий. Для противодействия распространению эпидемии коронавируса также предполагается временно закрыть учебные заведения.

"В ближайшее время мы, к сожалению, будем вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия. Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий, закрывать временно школы на ограничительные противоэпидемические мероприятия, будет разрыв учебных процессов, чтобы ограничить массовые скопления людей", - приводит слова Ляшко УНИАН.

Ранее в Черновцах был выявлен первый случай заражения коронавирусом на Украине. Заболевшим оказался мужчина, вернувшийся из Италии.

Событие вызвало широкий резонанс в городе. Жители в день, когда появилась информация о заражении, собрались у дома мужчины и вынудили врачей госпитализировать жену заболевшего, которая находилась дома без симптомов.