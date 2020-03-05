Украину оставили в списке стран с высоким риском применения допинга

Орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) опубликовал отчёт, в котором указал страны с высоким риском нарушения антидопинговых правил. В категории А с самым высоким показателем находятся семь стран:

Украина;

Белоруссия;

Бахрейн;

Эфиопия;

Кения;

Марокко;

Нигерия.

Первые пять находились в этом списке и в прошлом году. Нигерийцев и марокканцев добавили сейчас.

"Все пять стран, которые были в категории A в прошлом году, продемонстрировали прогресс по сравнению с 2019 годом в нескольких областях, но им необходимо продолжить свою качественную работу", говорится в отчёте.

В категории В находится 51 страна, среди которых:

Австралия;

Бельгия;

Бразилия;

Канада;

Китай;

Чехия;

Финляндия;

Великобритания;

Франция;

Германия;

Италия;

Япония;

Казахстан;

Норвегия;

Польша;

Швеция;

Турция;

США.

В категории С с самым низким риском применения допинга 155 государств.

AIU не оценивает риск применения допинга в России из-за отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).