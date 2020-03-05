Орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) опубликовал отчёт, в котором указал страны с высоким риском нарушения антидопинговых правил. В категории А с самым высоким показателем находятся семь стран:
Первые пять находились в этом списке и в прошлом году. Нигерийцев и марокканцев добавили сейчас.
"Все пять стран, которые были в категории A в прошлом году, продемонстрировали прогресс по сравнению с 2019 годом в нескольких областях, но им необходимо продолжить свою качественную работу", говорится в отчёте.
В категории В находится 51 страна, среди которых:
В категории С с самым низким риском применения допинга 155 государств.
AIU не оценивает риск применения допинга в России из-за отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
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