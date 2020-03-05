ФИФА рекомендует перенести ближайшие матчи отбора ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) выступила с заявлением по поводу распространения эпидемии коронавируса. Организация предлагает Азиатской конфедерации футбола (АФК) перенести ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022.

В квалификации на ЧМ-2022 продолжают борьбу 40 команд Азии. Они поделены на восемь групп по пять сборных. Ближайшие игры отбора запланированы на 26 и 31 марта. Заключительные матчи второго раунда отбора должны пройти 6 и 11 июня.