Международная федерация футбола (ФИФА) выступила с заявлением по поводу распространения эпидемии коронавируса. Организация предлагает Азиатской конфедерации футбола (АФК) перенести ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022.
В квалификации на ЧМ-2022 продолжают борьбу 40 команд Азии. Они поделены на восемь групп по пять сборных. Ближайшие игры отбора запланированы на 26 и 31 марта. Заключительные матчи второго раунда отбора должны пройти 6 и 11 июня.
"ФИФА и AFC предоставят обновленную информацию об этих матчах в ближайшие дни после консультации с ассоциациями-членами AFC. ФИФА будет продолжать следить за ситуацией с распространением коронавируса в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), конфедерациями и ассоциациями-членами. Информация о других международных матчах может быть предоставлена соответствующей конфедерацией или национальной ассоциацией", — говорится в заявлении ФИФА.
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