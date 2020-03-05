Кокорин рассказал об особом отношении к нему в колонии

Футболист "Сочи" Александр Кокорин рассказал о том, как он провёл время в заключении. Форвард находился в СИЗО "Бутырка" и колонии в Белгородской области с октября 2018 года по сентябрь 2019. Спортсмен был осужден за две драки в центре Москвы.

По словам Кокорина, отношение к нему в тюрьме было особым, не как к остальным заключённым. Футболист и его друг Павел Мамаев сидели в маленьких камерах и ни с кем не встречались.

"До нас было не дотянуться. Мы сидели в маленьких камерах и ни с кем не встречались. Пересечься можно было, когда наверх поднимались, на следствие. А так — гуляешь в основном с сокамерником", — заявил Кокорин в интервью Sport24.

"Я такой же Александр Кокорин"

Также футболист заявил, что к некоторым вещам после выхода из колонии относится серьёзнее.

"Я такой же Александр Кокорин. Просто к тем вещам, которые я и так понимал, я начал относиться более серьезно. Понятно, что я знал, что нельзя людей бить, знал, что самое главное — это чтобы семья и родственники были здоровы. Когда я с ними разлучился, я понял это в три раза сильнее. Я все вещи эти знал, но когда такое в жизни происходит, ты начинаешь больше это ценить", — сказал футболист.

Кокорин помогает сокамерникам

Александр рассказал, что помогает людям, которые продолжают отбывать наказание.

"В колонии есть и по сей день люди, за которых мы переживаем. Там есть хорошие ребята, которым помогаем. Когда по судам катались, то встречали разных людей, спортсменов — боксеров, борцов, которым не повезло сильно ударить оппонента", — говорит Кокорин.

Кокорин после колонии

После выхода на свободу Кокорин подписал контракт с "Зенитом" на минимальных условиях. Футболист тренировался с клубом, но так и не смог вернуться в основу несмотря на доверие со стороны Сергея Семака.

"Зенит" отдал Кокорина в аренду аутсайдеру РПЛ "Сочи". Футболист 1 марта провёл первый матч за новую команду и даже забил гол. Этот матч стал первым для него с 7 октября 2018 года.