На этапе Кубка IBU в Раубичах завершилась спринтерская гонка у мужчин. Старт выиграл норвежец Сиверт Баккен. Вторым стал его коллега по сборной Ларс Биркеланд, третьим — француз Эмильен Клод.
Лучший результат из россиян показал Кирилл Стрельцов - девятое место с отставанием в 46,4 секунды и одним промахом.
Антон Бабиков, который имеет богатый опыт выступлений в Кубке мира, финишировал 19-м. Во вчерашнем спринте спортсмен занял 35-е место.
Завершится Кубок IBU 6 марта мужским масс-стартом-60. На победу в зачёте второго по значимости соревнования биатлонистов имеют шанс Лукас Фратцшер (Германия) и Эндре Стремсхейм (Норвегия). Кирилл Стрельцов в этом рейтинге занял третье место.
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