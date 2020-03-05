Бабиков занял 19-е место в спринте Кубка IBU в Раубичах

На этапе Кубка IBU в Раубичах завершилась спринтерская гонка у мужчин. Старт выиграл норвежец Сиверт Баккен. Вторым стал его коллега по сборной Ларс Биркеланд, третьим — француз Эмильен Клод.

Лучший результат из россиян показал Кирилл Стрельцов - девятое место с отставанием в 46,4 секунды и одним промахом.

Антон Бабиков, который имеет богатый опыт выступлений в Кубке мира, финишировал 19-м. Во вчерашнем спринте спортсмен занял 35-е место.

Раубичи. Кубок IBU: спринт (мужчины)

1. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — 25.49,2 (1).

2. Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия) — +21,3 (0).

3. Эмильен Клод (Франция) — +25,8 (0).

9. Кирилл Стрельцов (Россия) — +46,4 (1).

10. Василий Томшин (Россия) — +49,0 (1).

19. Антон Бабиков (Россия) — +1.33,4 (1).

27. Дмитрий Иванов (Россия) — +2.15,4 (4).

Завершится Кубок IBU 6 марта мужским масс-стартом-60. На победу в зачёте второго по значимости соревнования биатлонистов имеют шанс Лукас Фратцшер (Германия) и Эндре Стремсхейм (Норвегия). Кирилл Стрельцов в этом рейтинге занял третье место.