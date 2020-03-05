Женская сборная России по биатлону выиграла зачёт наций Кубка IBU

Российские биатлонистки победили в зачёте Кубка наций в рамках Кубка IBU, второго по значимости соревнования после Кубка мира. Сборная России набрала 7506 очков, опередив Германию, Швецию, Украину, Норвегию и Францию.

Кубок наций Кубка IBU (женщины):

Россия - 7506.. Германия - 7223. Швеция - 7008. Украина - 6929. Норвегия - 6791. Франция - 6375.

Призовые места российских биатлонисток в рамках Кубка IBU

Ирина Старых

1-е место (спринт, Шушен);

2-е место (преследование, Шушен);

2-е место (спринт, Риднау).

Екатерина Глазырина

3-е место (спринт, Шушен);

3-е место (преследование, Шушен);

2-е место (масс-старт-60, Риднау);

1-е место (инд. гонка, Осрбли);

3-е место (спринт, Осрбли);

3-е место (спринт, Раубичи).

Анастасия Поршнева

3-е место (спринт, Риднау);

1-е место (масс-старт-60, Риднау);

2-е место (преследование, Осрбли).

Евгения Павлова

2-е место (инд. гонка, Осрбли);

1-е место (спринт, Осрбли);

2-е место (суперспринт, Мартель);

2-е место (преследование, Мартель);

1-е место (суперспринт, чемпионат Европы).

Виктория Сливко

2-е место (спринт, Осрбли);

3-е место (спринт, Мартель).

Ульяна Кайшева

1-е место (спринт, Мартель);

3-е место (преследование, Мартель).

Кристина Резцова