Женская сборная России по биатлону выиграла зачёт наций Кубка IBU
Российские биатлонистки победили в зачёте Кубка наций в рамках Кубка IBU, второго по значимости соревнования после Кубка мира. Сборная России набрала 7506 очков, опередив Германию, Швецию, Украину, Норвегию и Францию.
Кубок наций Кубка IBU (женщины):
- Россия - 7506..
- Германия - 7223.
- Швеция - 7008.
- Украина - 6929.
- Норвегия - 6791.
- Франция - 6375.
Призовые места российских биатлонисток в рамках Кубка IBU
Ирина Старых
- 1-е место (спринт, Шушен);
- 2-е место (преследование, Шушен);
- 2-е место (спринт, Риднау).
Екатерина Глазырина
- 3-е место (спринт, Шушен);
- 3-е место (преследование, Шушен);
- 2-е место (масс-старт-60, Риднау);
- 1-е место (инд. гонка, Осрбли);
- 3-е место (спринт, Осрбли);
- 3-е место (спринт, Раубичи).
Анастасия Поршнева
- 3-е место (спринт, Риднау);
- 1-е место (масс-старт-60, Риднау);
- 2-е место (преследование, Осрбли).
Евгения Павлова
- 2-е место (инд. гонка, Осрбли);
- 1-е место (спринт, Осрбли);
- 2-е место (суперспринт, Мартель);
- 2-е место (преследование, Мартель);
- 1-е место (суперспринт, чемпионат Европы).
Виктория Сливко
- 2-е место (спринт, Осрбли);
- 3-е место (спринт, Мартель).
Ульяна Кайшева
- 1-е место (спринт, Мартель);
- 3-е место (преследование, Мартель).
Кристина Резцова
- 2-е место (преследование, чемпионат Европы).