Тренер "Арсенала" Семшов отстранён на три матча за нецензурную брань

Тренер тульского "Арсенала" Игорь Семшов в ближайших трёх матчах не будет присутствовать на скамейке запасных своей команды. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС (КДК РФС) вынес решение наложить на него дисквалификацию из-за нецензурной брани во время игры с "Сочи".

КДК РФС изучил материалы судей и выслушал по скайпу Семшова. Для тренера это третий случай удаления за два года.

"За оскорбительное поведение Семшов дисквалифицирован на три матча чемпионата России и оштрафован на 200 тыс. рублей", — приводит ТАСС слова главы КДК Григорьянца.

Таким образом, Семшов пропустит матчи против: