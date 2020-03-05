Тренер тульского "Арсенала" Игорь Семшов в ближайших трёх матчах не будет присутствовать на скамейке запасных своей команды. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС (КДК РФС) вынес решение наложить на него дисквалификацию из-за нецензурной брани во время игры с "Сочи".
КДК РФС изучил материалы судей и выслушал по скайпу Семшова. Для тренера это третий случай удаления за два года.
"За оскорбительное поведение Семшов дисквалифицирован на три матча чемпионата России и оштрафован на 200 тыс. рублей", — приводит ТАСС слова главы КДК Григорьянца.
Таким образом, Семшов пропустит матчи против:
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