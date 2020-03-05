УЕФА планирует создать ещё одну Лигу чемпионов

УЕФА ведёт переговоры о создании нового турнира, который проходил бы в летнее межсезонье. Соревнование планируется под рабочим названием "Летняя Лига чемпионов". Обсуждение идёт между союзом и компанией Relevant Sport, которая обладает правами на Международный кубок чемпионов (МКЧ).

Этот турнир является товарищеским и проходит летом с участием европейских команд. Обычно для матчей используются стадионы США и азиатских стран, где рынок позволяет заработать на проведении турнира.

УЕФА хотел бы придать турниру официальный статус. В ходе розыгрыша планируется квалификация, групповая стадия и плей-офф. Проект уже был поддержан английскими командами, среди которых

"Манчестер Юнайтед";

"Манчестер Сити";

"Арсенал";

"Ливерпуль";

"Тоттенхэм".

Клубы озвучили свои требования по финансам, при которых согласятся на участие в турнире, сообщает Daily Mail.