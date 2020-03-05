Глазырина стала третьей в спринте и сохранила шансы на Кубок IBU

На этапе Кубка мира в белорусских Раубичах завершилась спринтерская гонка у женщин.

Старт выиграла шведка Ингела Андерссон, которая преодолела дистанцию за 20 минут 40,9 секунды без промахов.

Второе место заняла француженка Каролин Коломбо (отставание 4,5 секунды). Третьей финишировала россиянка Екатерина Глазырина, которая отстала на 4,7 секунды без промахов.

Результаты других россиянок:

10. Виктория Сливко - +57,5 (2 промаха).

- +57,5 (2 промаха). 12. Валерия Васнецова - +1.08,4 (1).

- +1.08,4 (1). 24. Полина Шевнина - +1.55,4 (1).

- +1.55,4 (1). 31. Анастасия Поршнева - +2.10,7 (3).

Общий зачёт Кубка IBU

Глазырина сохранила шансы на победу в общем зачёте Кубка IBU. Россиянка занимает второе место с 635 очками. Лидирует шведка Элизабет Хогберг, которая набрал 663 очка.

Шестого марта в Раубичах состоится заключительная гонка сезона - масс-старт 60. В этой гонке, в отличие от привычного масс-старта, примут участие 60 биатлонисток, которые будут стрелять по очереди.

Стартуют все 60 вместе. После первого круга 30 первых стартовых номеров уходят на стрельбу, а последние продолжают гонку. На следующем круге они меняются. Гонка стартует в 11.00 по московскому времени.