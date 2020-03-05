Полиция провела обыск в офисе агента Криштиану Роналду

Полиция Португалии провела обыск в офисе известного футбольного агента Жорже Мендеша. Бизнесмена обвиняют в уклонении от уплаты налогов. По этому же делу полиция обыскала офисы "Порту", "Бенфики" и "Спортинга", сообщает NBC Sports.

В операции приняли участие около 180 полицейских и 101 налоговый инспектор. Всего было проведено 76 обысков. Изъяты были документы о сделках с футболистами и клубами, начиная с 2015 года.

Жорже Мендеш

54-летний агент — один из самых известных в мире. В числе его клиентов такие футболисты и тренеры:

Криштиану Роналду;

Радамель Фалькао;

Хамес Родригес;

Диего Коста;

Анхель Ди Мария;

Жозе Моуринью;

Луиш Фелипе Сколари.

В 2019 году нападающий сборной России Артём Дзюба подписал годичный контракт с агентством Мендеша для перехода в один из европейских клубов. Агенты не смогли найти подходящий вариант, Дзюба остался в "Зените".