Власти Парагвая выдали ордер на арест Роналдиньо

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдиньо может быть арестован в Парагвае. Прокуратура выдала ордер на арест футболиста, который прибыл в страну по делам благотворительного фонда в области здравоохранения.

Роналдиньо подозревают в пересечении границы по поддельным документам. Полиция провела обыски в номере футболиста. Вместе со своим братом он находится в гостинице под наблюдением парагвайских сил безопасности. Министерство внутренних дел настаивает на аресте бразильца, сообщает AS.

Дело против Роналдиньо в Бразилии

Ранее против легендарного футболиста было открыто дело в Бразилии. Его фирму обвиняют в нанесении экологического ущерба при строительстве объектов недвижимости в Порту-Алегри.

По решению суда, Роналдиньо должен выплатить 2,3 млн евро штрафа. Сейчас заблокированы его 57 объектов недвижимости.