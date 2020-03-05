Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место стартует женским спринтом
Седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место 5 марта стартует спринтерской гонкой у женщин. Соревнования по решению правительства Чехии пройдут без зрителей из-за распространения эпидемии коронавируса.
Спринт начнётся в 19.35 по московскому времени. Гонку откроет россиянка Лариса Куклина, получившая первый стартовый номер. Россия также будет представлена Екатериной Юрловой, Ириной Старых, Кристиной Резцовой и Ульяной Кайшевой.
Стартовые номера биатлонисток на спринт в Нове-Место
Всего участие в гонке примут 99 биатлонисток. Стартовые номера некоторых из них:
- 1. Лариса Куклина (Россия).
- 3. Дениз Херрманн (Германия).
- 6. Жюстин Бреза (Франция).
- 8. Жюли Симон (Франция).
- 12. Ханна Эберг (Швеция).
- 16. Тириль Экхофф (Норвегия).
- 19. Доротея Вирер (Италия).
- 27. Анаис Бескон (Франция).
- 32. Лиза Витоцци (Италия).
- 33. Франциска Пройсс (Германия).
- 37. Ванесса Хинц (Германия).
- 38. Кайса Мякяряйнен (Финляндия).
- 45. Екатерина Юрлова (Россия).
- 49. Ирина Старых (Россия).
- 68. Кристина Резцова (Россия).
- 93. Францсика Хильдебранд (Германия).
Общий зачёт Кубка мира по биатлону
В общем зачёте лидирует итальянка Доротея Вирер, которая опережает преследовательниц более чем на 100 очков.
- Доротея Вирер (Италия) - 719.
- Ханна Эберг (Швеция) - 613.
- Тириль Экхофф (Норвегия) - 607.
- Марте Олсбу Ройселанн (Норвегия) - 597.
- Дениз Херрманн (Германия) - 571.