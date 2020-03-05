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Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место стартует женским спринтом

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место 5 марта стартует спринтерской гонкой у женщин. Соревнования по решению правительства Чехии пройдут без зрителей из-за распространения эпидемии коронавируса.

Спринт начнётся в 19.35 по московскому времени. Гонку откроет россиянка Лариса Куклина, получившая первый стартовый номер. Россия также будет представлена Екатериной Юрловой, Ириной Старых, Кристиной Резцовой и Ульяной Кайшевой.

Стартовые номера биатлонисток на спринт в Нове-Место

Всего участие в гонке примут 99 биатлонисток. Стартовые номера некоторых из них:

  • 1. Лариса Куклина (Россия).
  • 3. Дениз Херрманн (Германия).
  • 6. Жюстин Бреза (Франция).
  • 8. Жюли Симон (Франция).
  • 12. Ханна Эберг (Швеция).
  • 16. Тириль Экхофф (Норвегия).
  • 19. Доротея Вирер (Италия).
  • 27. Анаис Бескон (Франция).
  • 32. Лиза Витоцци (Италия).
  • 33. Франциска Пройсс (Германия).
  • 37. Ванесса Хинц (Германия).
  • 38. Кайса Мякяряйнен (Финляндия).
  • 45. Екатерина Юрлова (Россия).
  • 49. Ирина Старых (Россия).
  • 68. Кристина Резцова (Россия).
  • 93. Францсика Хильдебранд (Германия).

Общий зачёт Кубка мира по биатлону

В общем зачёте лидирует итальянка Доротея Вирер, которая опережает преследовательниц более чем на 100 очков.

  1. Доротея Вирер (Италия) - 719.
  2. Ханна Эберг (Швеция) - 613.
  3. Тириль Экхофф (Норвегия) - 607.
  4. Марте Олсбу Ройселанн (Норвегия) - 597.
  5. Дениз Херрманн (Германия) - 571.
Темы биатлон ирина старых лариса куклина ульяна кайшева кристина резцова екатерина юрлова кубок мира по биатлону
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