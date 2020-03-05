Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место стартует женским спринтом

Седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место 5 марта стартует спринтерской гонкой у женщин. Соревнования по решению правительства Чехии пройдут без зрителей из-за распространения эпидемии коронавируса.

Спринт начнётся в 19.35 по московскому времени. Гонку откроет россиянка Лариса Куклина, получившая первый стартовый номер. Россия также будет представлена Екатериной Юрловой, Ириной Старых, Кристиной Резцовой и Ульяной Кайшевой.

Стартовые номера биатлонисток на спринт в Нове-Место

Всего участие в гонке примут 99 биатлонисток. Стартовые номера некоторых из них:

1. Лариса Куклина (Россия).

3. Дениз Херрманн (Германия).

6. Жюстин Бреза (Франция).

8. Жюли Симон (Франция).

12. Ханна Эберг (Швеция).

16. Тириль Экхофф (Норвегия).

19. Доротея Вирер (Италия).

27. Анаис Бескон (Франция).

32. Лиза Витоцци (Италия).

33. Франциска Пройсс (Германия).

37. Ванесса Хинц (Германия).

38. Кайса Мякяряйнен (Финляндия).

45. Екатерина Юрлова (Россия).

49. Ирина Старых (Россия).

68. Кристина Резцова (Россия).

93. Францсика Хильдебранд (Германия).

Общий зачёт Кубка мира по биатлону

В общем зачёте лидирует итальянка Доротея Вирер, которая опережает преследовательниц более чем на 100 очков.