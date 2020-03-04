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Швейцарский адвокат назвал подписи Родченкова "не аутентичными"

Спорт

Швейцарский адвокат российских биатлонисток Иван Энзер объяснил, что происходило во время слушаний CAS с документами, на которых были подписи информатора WADA Григория Родченкова. По его словам, арбитры приняли к рассмотрению доказательства того, что подписи "не аутентичные".

Ранее российский адвокат Алексей Панич заявил, что сомнения в подлинности вызвали семь из девяти аффидевитов (письменных показаний) Родченкова. МОК дал объяснения по этому поводу, в котором содержится нотариально заверенный документ с подписью доктора.

"Ситуация на самом деле ясная. Было некоторое недопонимание. Наша команда представила доказательства того, что подписи доктора Родченкова не аутентичные. CAS согласился принять наши доказательства, то есть признал их важными и будет их рассматривать. Хотя судейская панель могла сказать - нет, уже поздно, вы представили все доказательства. Но это не значит, что подписи признают поддельными. Решение за судьями", - заявил Энзер.

Также Энзер сообщил, что считает решение суда сделать слушания закрытыми странным. Российская сторона решила рассказать о ходе слушаний из-за того, что спортсменки хотели сделать процесс публичным.

Темы cas мок биатлон ольга зайцева григорий родченков
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