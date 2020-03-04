Иранский власти приостановили проведение чемпионата по футболу во всех профессиональных лигах. Предполагается, что турнир возобновится 2 апреля.
Причиной отмены стала эпидемия коронавируса. В Иране зафиксировано 2,9 случаев заболевания. Официально объявлено о 92 летальных исхода.
"По распоряжению Национального штаба по борьбе с коронавирусом, проведение матчей высшей, первой, второй и третьей футбольной лиги откладывается до конца текущего месяца", - говорится в сообщении на сайте Организации футбольных лиг Ирана.
Республики Донбасса могут пойти на компромисс с Украиной в вопросе проведения местных выборов и совместного патрулирования границы с Россией.