В Иране из-за коронавируса отменили футбольный чемпионат

Иранский власти приостановили проведение чемпионата по футболу во всех профессиональных лигах. Предполагается, что турнир возобновится 2 апреля.

Причиной отмены стала эпидемия коронавируса. В Иране зафиксировано 2,9 случаев заболевания. Официально объявлено о 92 летальных исхода.