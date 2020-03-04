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Губерниев допустил, что Родченков может быть мёртв

Спорт

Комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение о деле биатлонисток Зайцевой, Романовой и Вилухиной в CAS. По его словам, теперь не только в России будут знать, что Григорий Родченков лжец.

Во время слушаний адвокат Алексей Панич заявил, что семь из девяти подписей на аффидевитах (письменных показаниях) Родченкова - поддельные. МОК ответил документом, в котором говорится о подлинности подписей беглого информатора WADA. Оценивать документы теперь предстоит арбитрам CAS.

"Странная история, там вроде пришла нотариально заверенная бумага, что у Родченкова все росписи правильные. То, что он мошенник и плут, мы все знали, теперь об этом узнает весь мир и вся Европа. Я не очень верю, жив ли он, где он сейчас, кто те люди, которые дают заключение, что это его подписи", - приводит Sportbox слова Губерниева.

Тайна Родченкова

Отметим, Родченков в последний раз появился на публике в 2017 году в фильме "Икар". Позже американские СМИ показывали человека, похожего на Родченкова. В одной из передач был использован грим, в другой человек, представившийся информатором WADA, вышел к зрителям в лыжной маске и очках.

От имени Родченкова выступает его адвокат Джим Уолден. Он заявил, что беглый доктор боится преследования, поэтому сделал пластическую операцию на лице. Сообщалось, что в США он находится под программой защиты свидетелей. 

Темы cas мок допинг григорий родченков
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