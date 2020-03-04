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Бабиков стал 35-м в спринте на этапе Кубка IBU в Раубичах

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

На этапе Кубка IBU по биатлону завершилась спринтерская гонка у мужчин. С одним промахом старт выиграл норвежец Сиверт Баккен, преодолев дистанцию за 27 мнут 56,2 секунды.

Вторым стал белорусский биатлонист Максим Воробей, который уступил лидеру 5,2 секунды. Третье место занял норвежец Эндре Стремсхейм - отставание 34,5 секунды.

Лучшим из россиян стал Василий Томшин - седьмое место. Антон Бабиков, который в прошлом сезоне входил в основу сборной России на Кубок мира, финишировал 35-м.

Результаты россиян в спринте на Кубке IBU в Раубичах

  • 7. Василий Томшин (Россия) - +1.08,1 (2).
  • 11. Дмитрий Иванов (Россия) - +1.15,8 (1).
  • 17. Кирилл Стрельцов (Россия) - +1.49,5 (2).
  • 35. Антон Бабиков (Россия) - +2.31,9 (2).
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