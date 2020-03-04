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Чемпионат мира по хоккею может быть отменён из-за коронавируса

Спорт » Командные виды » Хоккей

Вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калеров Куммола сообщил, что организация рассматривает вариант отмены чемпионата мира-2020. Турнир должен состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая.

По словам Куммолы, у организаторов цейтнот времени — перенести турнир в другую страну не представляется возможным. Если власти Швейцарии продлят запрет на посещение массовых мероприятий, то ЧМ просто не проведут.

Из-за распространения эпидемии коронавируса игры чемпионата Швейцарии по хоккею проходят без зрителей. Кроме того, до 23 марта остановлен футбольный чемпионат страны.

"Чемпионат мира среди мужчин будет отменен, если Швейцария решит продолжить запрет на матчи со зрителями после середины марта. Тогда мы ничего не сможем поделать с решением Швейцарии. Конечно, будет неприятно, если чемпионат мира придется отменить, но здоровье прежде всего", — заявил Куммола в интервью Sanomat.

Окончательное решение по вопросу проведения чемпионата мира в Швейцарии будет принято 17 марта.

Чемпионат мира по хоккею-2020

В группе А ЧМ по хоккею должны выступить команды Канады, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии.

Россия попала в группу В и получила в соперники:

  • Финляндию;
  • США;
  • Германию;
  • Латвию;
  • Норвегию;
  • Италию;
  • Казахстан.
Темы хоккей коронавирус сборная россии по хоккею чемпионат мира по хоккею-2020
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