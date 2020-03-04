Российский велогонщик с коронавирусом рассказал о самочувствии

Велогонщик команды "Газпром-РусВело" Игорь Боев рассказал о своём самочувствии. 30-летний спортсмен участвовал в многодневке "Тур ОАЭ", где у него нашли коронавирус COVID-19.

Также заболевание обнаружено у итальянских велосипедистов и других команд. Из российской команды также заразился механик Дмитрий Филиппович.

"Условия в принципе нормальные"

Боев был помещён в местную больницу. Положительный тест на коронавирус подтвердился на второй день карантина.

"Мне сказали, что пока все недопроверят, придется остаться. Вот нахожусь здесь. Условия, в принципе, нормальные, полицейские у палаты не стоят, ничего такого", — заявил Боев в комментарии РИА "Новости".

"Медсестра сказала, что тест положительный"

Спортсмен отметил, что имеет связь с внешним миром по Wi-Fi, а сложно было в тот момент, когда ещё не были известны результаты анализов.

"Информации в какой-то момент совсем не было, есть ли у меня коронавирус, нет ли его, по результатам тестов ясности не было тоже. Потом уже позже пришла медсестра и сказала, что тест положительный", — рассказал Боев.

"Никто косо не смотрит"

Также россиянин отметил, что в больнице к нему относятся хорошо. Персонал больницы проводит все необходимые процедуры, а сам велогонщик чувствует себя здоровым.