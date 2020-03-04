Велогонщик команды "Газпром-РусВело" Игорь Боев рассказал о своём самочувствии. 30-летний спортсмен участвовал в многодневке "Тур ОАЭ", где у него нашли коронавирус COVID-19.
Также заболевание обнаружено у итальянских велосипедистов и других команд. Из российской команды также заразился механик Дмитрий Филиппович.
Боев был помещён в местную больницу. Положительный тест на коронавирус подтвердился на второй день карантина.
"Мне сказали, что пока все недопроверят, придется остаться. Вот нахожусь здесь. Условия, в принципе, нормальные, полицейские у палаты не стоят, ничего такого", — заявил Боев в комментарии РИА "Новости".
Спортсмен отметил, что имеет связь с внешним миром по Wi-Fi, а сложно было в тот момент, когда ещё не были известны результаты анализов.
"Информации в какой-то момент совсем не было, есть ли у меня коронавирус, нет ли его, по результатам тестов ясности не было тоже. Потом уже позже пришла медсестра и сказала, что тест положительный", — рассказал Боев.
Также россиянин отметил, что в больнице к нему относятся хорошо. Персонал больницы проводит все необходимые процедуры, а сам велогонщик чувствует себя здоровым.
"Сейчас чувствую себя здоровым человеком. Относятся к нам тут нормально, никто косо не смотрит, четыре раза в день измеряют давление, измеряют температуру, пульс, дают таблетки. Сказали, как только будет отрицательный тест, сразу выпустят", — подытожил Боев.
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