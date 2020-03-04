В Таллине стартует юниорский чемпионат мира по фигурному катанию

Четвертого марта в Таллине стартует чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. К соревнованиям допускаются участники, которым на 1 июля 2019 года было не менее 13 и не более 19 лет.

Сборная России в каждом виде программы (девушки, юноши, пары, танцы на льду) представлена тремя участниками или парами. Такая же квота на турнире у команды США.

Состав сборной России на юниорский ЧМ

Девушки:

Камила Валиева.

Дарья Усачева.

Майя Хромых.

Юноши:

Илья Яблоков.

Петр Гуменник.

Андрей Мозалев.

Пары:

Аполлинария Панфилова - Дмитрий Рылов.

Ксения Ахантьева - Валерий Колесов.

Юлия Артемьева - Михаил Назарычев.

Танцы на льду:

Елизавета Шанаева - Дэвид Нарижный.

Арина Ушакова - Максим Некрасов.

Диана Дэвис - Глеб Смолкин.

Расписание юниорского ЧМ по фигурному катанию

Соревнования пройдут с 4 по 7 марта, а 8-го числа фигуристы покажут показательные номера.

4 марта

13.40 - юноши (короткая программа).

20.15 - пары (короткая программа).

5 марта

14.15 - танцы на льду (ритм-танец).

19.30 - пары (произвольная программа).

6 марта

11.45 - девушки (короткая программа).

19.15 - юноши (показательная программа).

7 марта

12.45 - танцы на льду (произвольный танец).

16.45 - девушки (произвольная программа).

8 марта