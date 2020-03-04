Четвертого марта в Таллине стартует чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. К соревнованиям допускаются участники, которым на 1 июля 2019 года было не менее 13 и не более 19 лет.
Сборная России в каждом виде программы (девушки, юноши, пары, танцы на льду) представлена тремя участниками или парами. Такая же квота на турнире у команды США.
Девушки:
Юноши:
Пары:
Танцы на льду:
Соревнования пройдут с 4 по 7 марта, а 8-го числа фигуристы покажут показательные номера.
4 марта
5 марта
6 марта
7 марта
8 марта
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