"Я же дурная": Туктамышева объяснила, почему смеялась над Дзюбой

Фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о том, почему смеялась над фамилией футболиста Артёма Дзюбы. Весной 2019 года спортсменка в рамках собственного проекта брала интервью у футболистов и рассмеялась, прочитав фамилию форварда сборной России.

"Я же дурная. У меня бывает такое: что-то в голову взбредет, что-то смешное для себя нашла, и понеслась. И никто ничего не понимает. Для меня это было абсолютно нормально, поэтому я даже не помню, почему я смеялась над фамилией Дзюбы", — приводит "Спорт день за днём" слова Туктамышевой.

Чемпионка мира и Европы в этом сезоне заняла четвёртое место на чемпионате России. Фигуристка не смогла отобраться на международные соревнования.