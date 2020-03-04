УЕФА 3 марта провёл жеребьёвку Лиги наций сезона-2020/21. 55 команд узнали своих соперников по групповому турниру, матчи которого состоятся в сентябре, октябре и ноябре 2020 года.
Сборная России в соперники по группе 3 дивизиона В получила команды Турции, Сербии и Венгрии. Начнёт турнир команда Черчесова домашней игрой с сербами 3 сентября.
3 сентября
6 сентября
9 октября
12 октября
14 ноября
17 ноября
Победитель группы выйдет в дивизион А на сезон-2022/23. Последняя команда опустится в дивизион С.
Кроме того, победитель группы будет претендовать на выход в плей-офф отборочного турнира чемпионата мира-2022. От Лиги наций туда отправятся две лучшие по рейтингу (занятому месту) сборные среди тех, которые не попадут через квалификаицю.
Республики Донбасса могут пойти на компромисс с Украиной в вопросе проведения местных выборов и совместного патрулирования границы с Россией.