УЕФА опубликовал расписание сборной России в Лиге наций

УЕФА 3 марта провёл жеребьёвку Лиги наций сезона-2020/21. 55 команд узнали своих соперников по групповому турниру, матчи которого состоятся в сентябре, октябре и ноябре 2020 года.

Сборная России в соперники по группе 3 дивизиона В получила команды Турции, Сербии и Венгрии. Начнёт турнир команда Черчесова домашней игрой с сербами 3 сентября.

Расписание сборной России в Лиге наций-2020/21

3 сентября

21.45 - Россия - Сербия.

- Сербия. 21.45 - Турция - Венгрия.

6 сентября

19.00 - Венгрия - Россия .

. 21.45 - Сербия - Турция.

9 октября

21.45 - Россия - Турция.

- Турция. 21.45 - Сербия - Венгрия.

12 октября

21.45 - Россия - Венгрия.

- Венгрия. 21.45 - Турция - Сербия.

14 ноября

19.00 - Турция - Россия .

. 21.45 - Венгрия - Сербия.

17 ноября

21.45 - Сербия - Россия .

. 21.45 - Венгрия - Турция.

Победитель группы выйдет в дивизион А на сезон-2022/23. Последняя команда опустится в дивизион С.

Кроме того, победитель группы будет претендовать на выход в плей-офф отборочного турнира чемпионата мира-2022. От Лиги наций туда отправятся две лучшие по рейтингу (занятому месту) сборные среди тех, которые не попадут через квалификаицю.