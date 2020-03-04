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"Зенит" в Грозном и супердерби "Спартак" - ЦСКА: всё о Кубке России

Спорт » Командные виды » Футбол

4 марта в Кубке России стартует стадия 1/4 финала. В среду состоятся три матча, в четверг - ещё один. Четвертьфиналы состоят из одной игры, поэтому полуфиналисты определятся сразу.

"Ахмат" - "Зенит" - 4 марта, 18.00

В Грозном встретятся лидер чемпионата и команда, переживающая не лучшие свои времена. "Ахмат" под руководством Игоря Шалимова в этом сезоне ведёт борьбу за выживание.

Возобновление сезона "Ахмат" и "Зенит" провели одинаково. Грозненцы отобрали очки у "Ростова" (1:1), а питерцы сыграли вничью с "Локо" (0:0). 

"Зенит" - явный фаворит противостояния, но это Кубок, и здесь бывают сюрпризы.

"Шинник" - "Урал" - 4 марта, 18.30

Ярославский "Шинник" можно назвать борцом за стыковые матч ФНЛ. О состоянии команды судить сложно - чемпионат во второй по силе российской лиге стартует на выходных.

Правда, ярославцы с 14 по 27 февраля принимали участие в Кубке ФНЛ на Кипре. Там команда выиграла свою группу у "Мордовии", СКА (Ростов) и "Риги". В полуфинале "Шинник" уступил "Тамбову", а матч за 3-е место турнира был отменён.

"Урал" из Екатеринбурга 29 февраля провёл хороший матч против ЦСКА. После гола Эрика Бикфалви на 72-й минуте команда Парфёнова могла рассчитывать на победу, но Марио Фернандес в компенсированное время забил красивый гол - 1:1. 

Клуб РПЛ выглядит предпочтительнее не только по статусу. "Урал" в последние годы успешно выступает в Кубке - в 2017 и 2019 годах команда играла в финале турнира.

"Спартак" - ЦСКА - 4 марта, 19.30

Московское супердерби украшает четвертьфинал Кубка России. Это как раз тот случай, когда не стоит смотреть на турнирную таблицу, где армейцы опережают красно-белых на целых 10 очков. Команды после зимнего перерыва находятся примерно на одинаковом уровне.

На трибунах "Открытие Арены" ожидается аншлаг. Болельщики смело могут надеяться на яркую игру со стороны обеих команды.

"Химки" - "Торпедо" (М) - 5 марта, 19.30

"Химки" и "Торпедо" продолжительное время с отрывом лидировали в ФНЛ, но концовку осени провели так неудачно, что уступили первую позицию "Ротору" и подпустили другие команды.

Зимой торпедовцы укрепили некоторый позиции, а с "Химками" ситуация неопределённая. Подмосковный клуб сменил тренера на Сергея Юрана. Кроме того, появились организационные проблемы. Вряд ли "Химки" можно назвать претендентом на выход в РПЛ, но в Кубке команда поборется.

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