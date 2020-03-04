Непробиваемый: немецкий вратарь отразил пять пенальти в одном матче

Вратарь немецкого клуба "Саарбрюккен" Даниэль Батц из четвёртого дивизиона стал героем вечера в Германии. Он отразил пять пенальти в четвертьфинале национального Кубка, где его команда принимала "Фортуну" из Дюссельдорфа.

"Саарбрюккен" довёл матч до овертайма, завершив основное время со счётом 1:1. На 83-й минуте Батц "потянул" пенальти от Роувена Хеннингса.

Игра докатилась до серии пенальти, которую "Саарбрюккен" выиграл со счётом 7:6. Батц в этой серии отразил ещё четыре удара с "точки". Решающий удар не смог реализовать Матиас Йоргенсен.

Кубок Германии по футболу

Также в полуфинал турнира вышла "Бавария", победившая "Шальке" со счётом 1:0. Единственный гол забил Джошуа Киммих.

Четвертого марта состоятся еще два четвертьфинала:

"Байер" - "Унион Берлин";

"Айнтрахт" - "Вердер".

Жеребьёвка полуфиналов намечена на 8 марта.