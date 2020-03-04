Вратарь немецкого клуба "Саарбрюккен" Даниэль Батц из четвёртого дивизиона стал героем вечера в Германии. Он отразил пять пенальти в четвертьфинале национального Кубка, где его команда принимала "Фортуну" из Дюссельдорфа.
"Саарбрюккен" довёл матч до овертайма, завершив основное время со счётом 1:1. На 83-й минуте Батц "потянул" пенальти от Роувена Хеннингса.
Игра докатилась до серии пенальти, которую "Саарбрюккен" выиграл со счётом 7:6. Батц в этой серии отразил ещё четыре удара с "точки". Решающий удар не смог реализовать Матиас Йоргенсен.
Также в полуфинал турнира вышла "Бавария", победившая "Шальке" со счётом 1:0. Единственный гол забил Джошуа Киммих.
Четвертого марта состоятся еще два четвертьфинала:
Жеребьёвка полуфиналов намечена на 8 марта.
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