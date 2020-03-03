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МОК не комментирует поддельные подписи Родченкова, Ганус в недоумении

Спорт

В Международном олимпийском комитете (МОК) отказались комментировать информацию о поддельных подписях информатора WADA Григория Родченкова в документах CAS. В организации объяснили свою позицию тем, что рассмотрение дела ещё не завершено.

"МОК не комментирует слушания, которые еще не завершились", — приводит "СЭ" сообщение пресс-службы МОК.

Ранее сообщалось, что юристы биатлонисток Зайцевой, Вилухиной и Романовой выдвинули обвинение в подделке подписей Родченкова. Экспертиза указала на то, что семь из девяти письменных показаний являются ненастоящими.

Защита рассчитывает на то, что показания Родченкова будут исключены из дела. Слушания в CAS уже завершились, арбитры в ближайшие недели должны вынести вердикт по делу россиянок.

Ганус считает историю с подписями странной

Глава РУСАДА Юрий Ганус выразил недоумение от истории с подписями Родченкова. По его мнению, МОК или WADA не имеют отношения к подделке.

"Для меня это очень странная история. Я в недоумении. Я не думаю, что Олимпийский комитет имеет к этому отношение. По всем правилам вначале подразделение WADA или другие антидопинговые структуры ведут расследование и по установленным фактам передают материалы либо в международные федерации, либо в МОК. РУСАДА, МОК и WADA не заинтересованы в сокрытии подделки подписи документов, поскольку это ведет к оспоримости результатов и подрыву репутации. Я искренне надеюсь на справедливый исход дела", — приводит РИА "Новости" слова Гануса.

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